Un Gas Sales Bluenergy da medaglia d'oro

Nella concessionaria Ponginibbi di Piacenza, storico partner di Gas Sales Bluenergy, il club biancorosso ha presentato altri due protagonisti della prossima stagione: il libero campione del Mondo Domenico Pace e l’assistente allenatore Antonio Mariani, già parte dello staff la scorsa annata come scout.

A fare gli onori di casa, Cristina Ponginibbi ed Elisabetta Curti, presidente della società biancorossa, che hanno ribadito il legame tra sport e impresa, fondato su valori comuni: «Con Gas Sales Bluenergy condividiamo la stessa filosofia – ha spiegato Ponginibbi – crediamo nel lavoro di squadra, nel coinvolgimento dei giovani e nel sostegno al territorio».

Curti ha poi parlato con entusiasmo della stagione ormai alle porte: «La squadra è giovane e ambiziosa, vuole fare bene. Ci aspetta un anno intenso, ma vedo tanta voglia di crescere e questo è il punto di partenza più importante». La presidente ha inoltre anticipato la partecipazione del club al Festival dello Sport di Trento, dove sarà presentato un progetto unico nel panorama italiano: «Siamo l’unica società sportiva ad aver creato una comunità energetica da zero – ha rivelato – un’iniziativa che unisce sport, innovazione e sostenibilità».

Freschissimo di successi, Domenico Pace si appresta a vivere la sua prima stagione con Piacenza dopo un'annata memorabile: oro mondiale, Champions League e Scudetto con Trento. Giovedì sarà proprio a Trento per ricevere il premio come miglior ricevitore della passata stagione: «Ho fatto tanta gavetta e questo percorso mi ha insegnato che la perseveranza fa la differenza. Sono grato alla società per la fiducia e sono felice di poter iniziare questa nuova avventura».

Emozionato anche Antonio Mariani, che ha commentato il suo nuovo ruolo nello staff tecnico: «Ringrazio la società per la fiducia. Darò il massimo per ripagare questa opportunità. Lavorare accanto a Dante Boninfante e Samuele Papi è un onore. Sono due campioni straordinari, ma soprattutto persone umili e disponibili».

Intanto la preparazione prosegue senza sosta: domani è in programma un'amichevole contro Prata di Pordenone, nel weekend la squadra parteciperà alla Jesi Volley Cup insieme a Grottazzolina, Milano e Civitanova, mentre mercoledì 16 ottobre al PalaBanca è previsto l’ultimo impegno pre-season contro Monza, prima del debutto ufficiale in Superlega.