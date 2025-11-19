Un Piace con i cerotti cerca i Quarti di Coppa Italia
Biancorossi in campo al Garilli alle 14.30 contro la Correggese in gara unica: per Franzini sei assenze e tanto turnover
Paolo Borella
|2 ore fa
Ludovico Pizzi e mister Arnaldo Franzini ©Libertà/Claudio Cavalli
Vietato snobbare la Coppa Italia, ma guai a rischiare uomini preziosi, soprattutto in questo momento. Oggi alle 14.30, al Garilli, gli ottavi di Coppa Italia di Serie D contro la Correggese, già sconfitta in campionato 2-1 il 2 novembre.
Mister Arnaldo Franzini pensa già alla sfida di domenica in Serie D con la Trevigliese e prepara un ampio turnover per ovviare all’emergenza infortuni. Ancora assenti Martinelli, Mustacchio, Zaffalon e Taugourdeau, Garnero convocato ma da valutare e prudenza con D’Agostino e Lordkipanidze, che hanno stretti i denti contro il Lentigione.
Fra i giocatori che fin qui hanno avuto poco spazio, pronti Kolgecaj in porta, Cabri, Arba e Pizzi in difesa, Mazzaglia a centrocampo e Bianchetti e Pino in attacco. Convocati anche i giovani Giardino (portiere), Bergamaschi e Nicola Trombetta, bomber della Juniores.
In caso di pareggio dopo i 90 minuti, calci di rigore per decretare chi sfiderà la vincente fra Asti e Pistoiese nei quarti del prossimo 3 dicembre.
