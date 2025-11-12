Una notte con la palla a spicchi

Mercoledì in campo per le formazioni piacentine di Serie B nazionale, attese dal turno infrasettimanale dell’undicesima giornata d’andata del girone A (ore 20.30) . I riflettori sono puntati sul PalaBancaSport, dove l’Assigeco (12 punti) affronta la Fabo Herons Montecatini (due punti in più), una delle più serie candidate al salto di categoria. Dopo l’esordio vincente a Fidenza, coach Simone Lottici affronterà il primo atto casalingo del suo nuovo corso biancorossoblù, sfidando la regina di Supercoppa. Un test molto probante, dove Piacenza dovrà alzare l’asticella (contando anche l’attuale difficoltà nei lunghi a causa della lunga assenza di Federico Pirani, non ancora sostituito sul mercato) per tentare il colpaccio.

Doppia trasferta veneta, invece, per i Fiorenzuola Bees e per la Bakery, che si metteranno in viaggio con stati d’animo contrapposti. I valdardesi vanno a far visita alla Rucker San Vendemiano, formazione trevigiana appaiata in classifica a quota 8 punti e fresca di vittoria dopo il cambio in panchina con l’avvento dell’ex Bakery Federico Campanella. Dal canto suo, Fiorenzuola è reduce dal successo di misura contro Lumezzane che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive.

Ritrovare se stessa: questa è la missione principale della Bakery, reduce dalla disfatta interna contro Capo d’Orlando. I biancorossi sono ultimi a quota 2 punti con Agrigento e Fidenza e sfideranno ora in trasferta Vicenza (12 punti), cliente scomodo.

Ognuna con i suoi obiettivi e con le sue situazioni, ma accomunate dalla voglia di un mercoledì da protagoniste.