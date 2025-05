Un'altra domenica di emozioni e verdetti

Altra domenica di verdetti nell'ambito dilettantistico del nostro calcio. Sono infatti previsti oggi, in tutte le categorie, i match di spareggio, playoff e playout che sanciranno i destini di tanti club piacentini. Riflettori puntati, oltre che sul campo di Fiorenzuola dove si sfidano Nibbiano e Correggese per la Serie D, anche su Rolo dove il Gotico Garibaldina dovrà fare bottino pieno per restare in Eccellenza.

In Promozione, playout per cuori forti nel derby tra CarpaChero e Alsenese, ma anche per il match esterno, sul campo del Masone, che vedrà protagonista la Sannazzarese. In Prima Categoria invece, ieri il Noceto ha piegato il San Secondo per 4-1, aggiudicandosi lo "scudetto" e il ritorno in Promozione. Vigolzone e Junior Drago si giocano la permanenza in categoria. Questo il programma della domenica:

Eccellenza (16.30)

Spareggio per la D: Nibbiano&Valtidone-Correggese

Playout: Rolo-Gotico Garibaldina

Promozione (16.30)

Playoff: Vezzano-Futura Fornovo Medesano

Playout: CarpanetoChero-Alsenese e Masone-Sannazzarese

Prima Categoria (16.30)

Spareggio per la Promozione: Noceto-San Secondo 4-1 (Noceto promosso, San Secondo in finale playoff)

Playout: Busseto-Vigolzone e Junior Drago-Zibello Pieve

Seconda Categoria (Girone A)

Playoff (16.30): BobbioPerino-Rottofreno (San Lazzaro già in finale)

Playout (gara di andata): Riverniviano-Podenzano (alle 17)

Seconda Categoria (Girone B) (16.30)

Playoff: San Lorenzo Monticelli-Gattatico (Viarolese già in finale)

Terza Categoria (16.30)

Playoff (Podenzanese già in semifinale)

Gropparello-Primogenita

Travese-Turris

Vernasca-Omi Academy