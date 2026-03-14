Arriva Modena, la Gas Sales vuole il pari

Dopo le gioie europee, la Gas Sales Bluenergy si rituffa oggi nel playoff scudetto. Alle 18 al Palabanca arriva Modena per gara 2 dei quarti di finale. Nella serie i canarini sono avanti 1-0 grazie alla vittoria al tie break ottenuta domenica scorsa in casa. Un successo di Piacenza riaprirebbe i giochi e garantirebbe ai biancorossi quanto meno gara 4.

Domenica scorsa in gara 1, la Gas Sales Bluenergy ha vinto i primi due parziali, subendo poi la rimonta dei canarini, che al tie break hanno vinto ai vantaggi.

L'allenatore biancorosso Dante Boninfante presenta così la sfida: «Sappiamo e abbiamo visto anche in gara 1 che siamo molto vicini a Modena, certamente dobbiamo sfruttare meglio alcune situazioni di gioco nel momento cruciale della partita. Affrontiamo un avversario forte, molto pericoloso in battuta, ma siamo certi che sabato il nostro pubblico sarà in grado di darci quella spinta che magari in gara 1 è mancata sul finire della partita. Giocheremo un secondo "set" di una partita che penso sarà lunga».