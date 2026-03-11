Gas Sales, non devi distrarti

Doppia missione questa sera per la Gas Sales Bluenergy, che alle 19.30 riceve Berlino nel ritorno dei quarti di finale di Cev Cup: passare il turno per conquistare una prestigiosa semifinale europea e rilanciarsi dopo lo stop di domenica a Modena in gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto.

Piacenza parte dal perentorio 3-0 dell'andata su campo del Berlin Recycling Volleys, quindi basterà vincere due set per staccare il pass per il turno successivo.

«Partiamo con il vantaggio del successo nella gara di andata - commenta Ninni De Nicolo, direttore sportivo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - ma la partita andrà comunque giocata bene, per raggiungere subito la qualificazione. Sicuramente troveremo un avversario che non ha nulla da perdere e potrà giocare più libero, siamo certi che sarà diverso rispetto alla gara di mercoledì scorso. Servirà il nostro migliore approccio alla gara mettendo da parte la partita di domenica e senza pensare a quella di sabato prossimo con Modena: dovremo concentrarci solo su questa gara per raggiungere un obiettivo nostro e della società».