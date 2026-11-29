La Gas Sales Bluenergy esce sconfitta dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, dove la Cucine Lube si impone in rimonta per 3-2 (25-14, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11) nella settima giornata di SuperLega. Un match intenso e ricco di colpi di scena, durato oltre due ore, che regala comunque ai biancorossi un punto utile a muovere la classifica dopo il recente stop contro Perugia.

L'avvio di gara è tutto di marca marchigiana: Piacenza approccia il primo set con troppa timidezza e poca personalità, permettendo ai padroni di casa di volare sulle ali degli ace di Aleksandar Nikolov (MVP e top scorer assoluto del match con 28 punti). Sotto di un set, la formazione di coach Dante Boninfante reagisce con carattere. L'inserimento di Zlatanov (10 punti) dà la scossa e i biancorossi riescono a conquistare sul filo di lana sia il secondo che il terzo parziale, entrambi chiusi sul 23-25 grazie alla concretezza di Gutierrez (16 punti) e Bovolenta (15).

Il quarto set vede la Lube tentare la fuga (17-12), ma Piacenza rimonta con orgoglio grazie agli ottimi turni in battuta di Travica fino al pareggio a quota 17. Nel momento decisivo, però, i biancorossi pagano una nuova flessione e cedono 25-20. Il tie-break definitivo premia la maggiore efficacia al servizio di Civitanova (11 ace totali contro 1 solo di Piacenza), che scappa subito sull'8-4 e chiude i conti sul 15-11.

A fine gara, coach Boninfante recrimina per l'altalena di rendimento dei suoi, pur salvando la reazione del gruppo. La Gas Sales Bluenergy non avrà tempo per piangersi addosso: la squadra tornerà subito in palestra per preparare il prossimo turno di campionato, l'anticipo infrasettimanale previsto per giovedì 3 dicembre alle ore 20.45 al PalabancaSport contro la Vero Volley Monza.