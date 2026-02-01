Gas Sales aggiunge altri punti, anche Cisterna si arrende

La Gas Sales Bluenergy conferma un finale prevedibile. Al PalabancaSport Porro e compagni hanno aggiunto in classifica punti che pesano, vincendo 3-0 contro Cisterna. Una partita che ha regalato spunti interessanti. Il primo: Piacenza ha dimostrato di aver fatto tesoro delle lezioni arrivate nelle ultime prove, dove il servizio aveva penalizzato parecchio il gioco biancorosso. Su 75 tentativi, i padroni di casa hanno infatti messo a referto 10 ace (di cui 5 di Paolo Porro), inciampando in 15 occasioni (11 in meno rispetto all’ultima pratica disputata contro Soria mercoledì scorso), mantenendo una buona gestione per tutta la serata. Il secondo spunto parla di una riconferma. L’offensiva biancorossa, infatti, ha dato l’ennesima prova di benessere. Un benessere da 59% di efficacia che ha visto molte delle pedine a disposizione di Porro, andare in doppia cifra e altrettante sfiorarla.

Un fattore che ha anche permesso inoltre a coach Dante Boninfante di schierare in campo giocatori meno utilizzati in regular season, preservando l’energia dei titolari. Soprattutto perché all’orizzonte, distante meno di una settimana, c’è la pratica delle final four di Coppa Italia, e la Gas Sales debutterà nelle semifinali di sabato a Bologna contro Trento, una formazione abbonata al torneo. E che permette alla Gas Sales di rimanere in corsa per il quarto posto.

Un posizionamento ambito anche da Modena, anche lei vittoriosa per 3-0 su Milano, ma che tuttavia potrebbe subire esiti imprevisti a partire dal prossimo turno di regular season. Il 15 febbraio, vedrà infatti scontri diretti per entrambe le formazioni emiliane: Piacenza impegnata a Perugia (e nella giornata successiva in casa contro Trento), mentre Modena nella trasferta a Civitanova. La squadra marchigiana aprirà le porte ai gialloblù con una ritrovata autostima grazie al 3-0 ipotecato contro Verona (seconda della classe) archiviata ieri sera sul campo scaligero. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, dunque, tutto può ancora cambiare.

Gas Sales Bluenergy Piacenza 3

Cisterna Volley 0

(25-18, 25-19, 27-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 7, Mandiraci 13, Seddik 8, Bovolenta 19, Gutierrez 8, Comparoni 3, Loreti (L), Pace (L), Andringa 0, Bergmann 2, Iyegbekedo 2. N.E. Leon, Simon, Travica. All. Boninfante.

Cisterna Volley: Fanizza 0, Tarumi 11, Diamantini 2, Barotto 19, Bayram 2, Mazzone 2, Finauri (L), Currie (L), Salsi 0, Guzzo 0, Muniz De Oliveira 5. N.E. Plak, Lanza, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Pozzato, Jacobacci.

NOTE - durata set: 22', 29', 31'; tot: 82'.