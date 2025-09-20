Yener-gol e la Pontenurese si regala una notte da sogno
In attesa dei match di domenica, i biancazzurri si confermano in vetta (solitaria) del campionato di Eccellenza grazie al successo sul Formignine
Marco Villaggi
|16 ore fa
Non si ferma più la Pontenurese che, nel quarto turno del campionato di Eccellenza giocato in anticipo, ottiene la sua quarta vittoria e resta a punteggio pieno. Ancora Yener a segno con il go-partita che spinge oltre ogni più rosea aspettativa la squadra di Rizzelli. Questi i risultati degli anticipi disputati oggi, da segnalare la doppietta di Cini che regala la vittoria esterna dell'Alsenese ai danni della Junior Drago.
Il programma degli anticipi
Eccellenza
Pontenurese-Real Formigine 1-0
Promozione
San Secondo-Bagnolese 2-0
Prima categoria
Fidenza-Lugagnanese 0-0
Junior Drago-Alsenese 1-2
Seconda girone A
Rottofreno-Virtus Piacenza 2-2
Seconda girone B
Club Mezzani-Levante 1-0
Terza girone A
San Rocco-San Corrado 2-0
Terza girone B
Alseno Calcio-Fortitudo 2025 (a Lusurasco, ore 20).
LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI - PONTENURESE-FORMIGINE