Zerminiani è sicuro: «Lotteremo per la vittoria finale»

Cinque punti nelle 3 partite giocate nel giro di una settimana hanno lasciato un pizzico di rammarico in casa Piacenza, ma anche la consapevolezza di essere tra le favorite per la vittoria del campionato.

Lo pensa anche il direttore sportivo Carlo Zerminiani, soddisfatto per quello che i biancorossi hanno fatto vedere finora, ma anche convinto che possano fare molto di più.

L’ultima partita contro la corazzata Pistoiese ha lasciato buone sensazioni. «È stata una gara sicuramente equilibrata - ha detto ieri sera a Zona Calcio, sollecitato dal conduttore Michele Rancati e dai giornalisti di Libertà Paolo Gentilotti e Marco Villaggi - e al di là della vittoria sfumata abbiamo dimostrato di potercela giocare contro una delle squadre più accreditate per la vittoria finale. Insomma, possiamo dire che per il campionato ci siamo anche noi. Per il momento i giocatori si devono ancora conoscere completamente, la crescita di cui tutti parliamo e che ci auguriamo di vedere passa da questo aspetto».

La prossima con il Sangiuliano sarà un bel banco di prova: «Dobbiamo tornare alla vittoria fuori casa a tutti i costi - ha concluso Zerminiani - ma se si vuole competere per le posizioni di vertice sappiamo che non possiamo solo soffermarci su una singola partita e inanellare una serie importante di risultati positivi consecutivi. Vedo comunque un entusiasmo e una consapevolezza diversi rispetto allo scorso anno, sta a noi favorire questo bel clima con tante vittorie nelle prossime gare».

In studio anche Davide Solenghi, che i tifosi conoscono come “voce” del Piace che commenta le partite al Garilli: «Sei gol in 5 gare sono pochi, solo in altri due campionati abbiamo segnato meno, ma uno fu quello storico di Serie B vinto da Gigi Cagni».

