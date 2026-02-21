Ziano per la vetta, Gossolengo-S.Giuseppe sfida salvezza

Sfida salvezza a Rolo nell’anticipo d’Eccellenza, mentre al piano inferiore si preannuncia tutt’altro che semplice la missione riscatto dell’ex capolista Montecchio contro il Luzzara.

Dalle nostre parti, tuttavia, attenzione principalmente puntata sull’antipasto della sesta di ritorno di Prima categoria che è servito a Ziano, dove la damigella in grigiorosso di mister Bigatti (37) riceve la visita della Sarmatese di Porcari (29). Locali vogliosi di riappropriarsi del primato, anche solo per una notte, ma bomber Equo e compagni non sono facilmente addomesticabili, come ben testimoniato dal robusto pari di domenica scorsa a Fidenza. Derby del girone A di Seconda, che può valere una discreta fetta di salvezza, tra il GossolengoPittolo (12) ed il San Giuseppe (14). Apparentemente proibitivo, nel girone B, il quasi testacoda interno che attende il Corte Calcio di Cremona (12) al cospetto della ViaroleseSissa (33).

In Terza (A) è sfida ad alta quota quella in via Pavia tra la Folgore (21) e la damigella RiverNiviano (28), mentre nel B doppia, insidiosa, trasferta per le battistrada, col Vigolo (34) di scena a Vernasca (27) ed il Gropparello (34) sul campo della Fortitudo 2025 (23).

