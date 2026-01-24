Liberta - Site logo
Pari Gotico, Ziano show, super Gossolengo

Risultati e classifiche delle piacentine impegnate negli anticipi

Marco Villaggi
|15 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Finisce 0-0 il big match di Promozione tra Colorno e Gotico, un pareggio che rallenta ulteriormente la corsa verso la vetta di due delle principali pretendenti.
ll sabato del calcio dilettanti regala allo Ziano il derby della Valtidone e un mini fuga in testa alla Prima categoria, in attesa della giornata completa di domani. Decidono i gol di Jelec in avvio e Stefanelli nel recupero della ripresa.
Nel girone A di Seconda un super Gossolengo travolge 4-0 la Turris (doppiette di Magnani e Bellocchio) e si rilancia nella lotta salvezza.

Gli articoli più letti della settimana