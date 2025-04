"Zizou" in campo a 47 anni: «Non mollo mai»

Zizou è tornato a giocare. No, non parliamo di Zidane che si gode la "pensione” aspettando la panchina della nazionale francese, ma di cose molto più terrene e piacentine: Azzeddine El Marouf. Nonostante i 47 anni, l'attaccante di origini marocchine – ma da una vita a Fiorenzuola – ha ripreso ad allenarsi con il suo maestro Marcello Di Donna, seguito fin dai tempi del Corte Calcio e con cui ha conquistato 4 promozioni. Una volta certificata l'emergenza infortuni della Sannazzarese, è stato il primo a mettersi a disposizione, fino al ritorno in campo domenica col Luzzara. Un piccolo contributo per inseguire la salvezza in Promozione. Com'è andata? Polmoni e fisico hanno retto? «Bene, la voglia non mi manca: ho giocato 15 minuti e faticato solo all'inizio. Non mollo mai. Anche se ho scambiato due chiacchiere con un avversario 17enne, che scherzando mi ha detto: "Mio papà è più giovane di te”. Un duro colpo da digerire».