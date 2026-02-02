Addio Pronto soccorso, anche a Castelsangiovanni inizia la stagione del Cau. «Tutti saranno accolti 24 ore su 24»

Addio al "vecchio" Pronto Soccorso. Al suo posto anche l'ospedale di Castelsangiovanni ha inaugurato un Centro di assistenza urgenza. Riceve solo codici bianchi e verdi (i rossi più gravi vengono dirottati a Piacenza), ma in cambio resta aperto h 24, 365 giorni all'anno.

Si completa così la rivoluzione della rete sanitaria che mette al centro l'assistenza di prossimità. «Arricchisce la rete degli ospedali di comunità – ci tiene a precisare la direttrice generale Ausl, Paola Bardasi, durante l'affollato taglio del nastro – alleggerendo l’hub di Piacenza e facendo restare i cittadini nel loro distretto». «Qui si accoglie e si valuta tutti. Poi si decide se proseguire o trasferire in altre strutture» aggiunge la responsabile del Cau. Cristina Maestri.

Quello che cambia è l’orario di apertura: non più dalle 8 del mattino alle 20 ma h 24. Ora a Castello si potrà accedere anche di notte, cosa che non accadeva ormai da prima della pandemia.

«I buoni risultati – aggiunge – che i Cau danno in questo territorio sono il frutto degli operatori sanità pubblica, l’anima nostro sistema».

Tra i presenti amministratori, volontari, camici bianchi, autorità civili e militari e anche l'assessore regionale alla sanità, Massimo Fabi. «Piacenza - dice - è stata la quinta provincia per diffusione del covid e l'ospedale di Castelsangiovanni è stato il primo ospedale covid. Se abbiamo potuto fare da diga durante la pandemia lo abbiamo potuto fare grazie scelte che hanno puntato sul territorio, e i Cau rientrano in quelle scelte».