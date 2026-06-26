Addio al giornalista Giuseppe De Petro: «Corriere Padano suo impegno civile»

di Antonella Lenti

Il suo primo pensiero del mattino era il giornale, l’ultimo suo pensiero della sera era il giornale. Giuseppe De Petro era questo: il suo settimanale Corriere Padano. Una spinta interiore incarnata fino all’ultimo respiro. Pino De Petro (così era conosciuto) è mancato nella notte tra mercoledì e giovedì assistito dalla sua compagna di vita. Un colpo duro. Una passione, la sua, che ha radici nella giovinezza. Lui stesso lo ha ricordato scrivendo il 28 luglio del 2023 per annunciare l’inizio di alcune uscite speciali in occasioni del compleanno, 40 anni, del giornale uscito come mensile nel 1983: “(..) Nel 1967, da studente universitario, lavorai l’intera estate a Libertà, nel turno serale dalle ore 20 all’una di notte, in vari reparti sostituendo chi “andava in ferie”: il telefonista l’addetto alle telescriventi e il correttore di bozze. Fu un’esperienza indimenticabile e molto utile alla mia formazione editoriale”.

Era consapevole, con realismo e senza mai un accenno di autocelebrazione, che dando vita a quel settimanale tanto amato aveva aperto innumerevoli opportunità per tanti giovani attratti dal giornalismo, veicolo di notizie prima di tutto ma anche di idee, di racconto, di cultura e di costume. Il Cor-Pad che aveva in testa era questo.. “Era martedì il 26 luglio 1983 quando Corriere Padano fu distribuito. (..) Lo stampammo quando finimmo di scriverlo, titolarlo, comporlo a piombo, correggerlo e finalmente passarlo alla stampa a cui provvide una rumorosissima macchina a base piana. Delle 5.000 copie 1.053 le copie rese. Allora ci parvero tante, ma presto capimmo che il debutto era stato invece positivo”.