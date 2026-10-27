Pestaggio al sindacalista Pascai, i due aggressori davanti al giudice
L’agguato era avvenuto il 29 maggio all’esterno della festa dei Lyons. Chiuse le indagini. Due giovani rinviati a giudizio
Marcello Pollastri
|53 minuti fa
La vicenda giudiziaria dell’aggressione a Marco Pascai, il sindacalista piacentino della Filcams Cgil finito in ospedale dopo essere stato picchiato all’esterno della festa dei Lyons della scorsa estate, arriva a un passaggio decisivo. Le indagini sono concluse e per i due uomini accusati del pestaggio si apre la strada del processo. Il Tribunale di Piacenza ha disposto il giudizio immediato nei loro confronti: la prima udienza è fissata per il 15 dicembre, alle 9, davanti al giudice monocratico. In quella sede gli imputati potranno valutare le proprie scelte processuali, compresa quella relativa al rito da seguire.
I due, entrambi residenti nell’area lombarda (di 29 e 35 anni), sono accusati di lesioni personali gravi in concorso. Si tratta di un passaggio importante per ricostruire quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità, ma le contestazioni dovranno essere vagliate in sede processuale.
Il decreto di giudizio immediato, firmato dal gip Matilde Borgia, ricostruisce la contestazione formulata dalla procura. Secondo l’imputazione, i due avrebbero agito insieme: uno avrebbe spinto con forza Pascai, mentre l’altro lo avrebbe colpito con un pugno al volto. Da quella presunta aggressione sarebbe derivata una lesione personale dalla quale è conseguita una frattura scomposta della mandibola destra.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Addio a Nino Bergonzi, Piacenza saluta chi l’ha fatta sognare
2.
Tragedia a Sarmato, 24enne muore in un incidente nella notte: salta la rotonda e si schianta contro un albero
3.
Donna di 69 anni trovata morta nel cortile interno di una clinica
4.
Allarme chat e minacce di disordini: scattano le restrizioni negli istituti superiori