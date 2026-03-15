Soresi (FdI) chiede verifiche sulla "moschea" di via Mascaretti
La capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, dopo le segnalazioni dei cittadini, torna sul divieto dell'attività di culto nella struttura frequentata da musulmani
Redazione Online
|3 ore fa
In Via Mascaretti proseguono le polemiche legate all’utilizzo dell’immobile indicato dai residenti come “moschea abusiva”. La capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Sara Soresi, torna sulla vicenda dopo le segnalazioni dei cittadini, ricordando che l’attività di culto continuerebbe nonostante un’ordinanza comunale del 2018 e le successive conferme di legittimità da parte dei giudici amministrativi.
Secondo Soresi, i controlli svolti negli ultimi anni sarebbero stati pochi e spesso effettuati in orari in cui non si tengono le preghiere, risultando così poco efficaci. Dai dati ottenuti tramite accesso agli atti emergono nove verifiche tra il 2022 e marzo 2025 e ulteriori sette nel solo 2025, con un numero limitato di sanzioni. La capogruppo chiede quindi un’applicazione rigorosa dell’ordinanza, la possibilità di chiusura in caso di uso persistente non conforme e nuove verifiche da parte di Ausl e Vigili del Fuoco.
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