Assegnato il Premio San Fiorenzo al dottor Roberto Tagliaferri

E’ al medico plurisciplinare Roberto Tagliaferri che è stato assegnato il Premio San Fiorenzo 2026 della città di Fiorenzuola, che sarà consegnato dal sindaco Romeo Gandolfi domenica 18 ottobre alle 21 in Collegiata, nell’ambito del concerto della Corale Città di Fiorenzuola.

La commissione del premio, che rappresenta sia la comunità civile che quella religiosa, ha scelto di celebrare così il valore della cura, del servizio per la salute fisica, riconoscendo l’importante ruolo dei medici di famiglia.

Tagliaferri, nato a Fiorenzuola il 4 dicembre 1953, è un medico pluridisciplinare: chirurgo, dentista (il suo ambulatorio è a Fiorenzuola in via Rossini), medico di famiglia per 44 anni, oggi in servizio al Cau (Centro di Assistenza e Urgenza) dell’ospedale di Fiorenzuola.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 all’Università di Parma, specializzato in medicina interna nel 1985, è stato medico di famiglia per 44 anni. Ha ampliato straordinariamente la sua professione e competenza medica anche in attività odontoiatrica complesse, in specializzazione nell’utilizzo del laser, nella pratica della piccola chirurgia ambulatoriale e nell’uso dell’ecografia internistica. Ha ottenuto Master in Medicina Estetica e in Ecocolordoppler cardiaco. Oltre il lavoro ambulatoriale, si è mostrato sempre disponibile alle visite a domicilio a tutte le ore.

Memorabile la sua disponibilità durante l’epidemia da Covid 19. Nelle motivazioni del premio si richiama “l’eroico esercizio di cura e di rischio di tutti i sanitari, e la parte svolta dal dottor Tagliaferri con strumenti e conoscenze aggiornate di ecografia polmonare per diagnosticare in modo mirato e tempestivo la situazione clinica e poi prestare le cure a domicilio, senza la necessità del drammatico ricovero ospedaliero”.