Premio San Fiorenzo al dottor Tagliaferri. Riconoscimento a chi si prende cura dei malati

Il principio evangelico della visita degli ammalati come opera di misericordia, si sposa con il giuramento di Ippocrate. «In entrambi i casi è il paziente ad essere messo al centro della cura», dice il dottor Roberto Tagliaferri, medico pluridisciplinare, premiato in Collegiata domenica sera con la consegna del Premio San Fiorenzo. Un premio che è espressione sia della comunità civile che di quella religiosa. La cerimonia si è trasformata in «un abbraccio collettivo», come l’ha definito il sindaco Romeo Gandolfi che ha consegnato la targa con l’effige del patrono, anche lui capace di guarire una bimba ammalata come mostra la tela del miracolo di San Fiorenzo.

Il dottor Tagliaferri, nato a Fiorenzuola nel 1953, è stato medico di famiglia per 44 anni, fino al 2023 quando è andato in pensione, ma non ha cessato di prestare servizio: oggi è infatti medico al Cau (centro assistenza urgenza) dell’ospedale. In tutti questi anni, la porta dell’ambulatorio sempre aperta, le visite a qualsiasi orario, anche a domicilio. Anche nei periodi più difficili, come quelli della pandemia da Covid 19. Ed è a quel terribile anno che si sono indirizzati i ricordi.

«Un periodo drammatico – ci racconta il medico - Il giorno si confondeva con la notte. Si girava la notte con le bombole di ossigeno nel baule. Si facevano prelievi notturni per sapere cosa fare il giorno dopo». Tagliaferri lavorò notte e giorno per non lasciare soli i malati o i casi sospetti: le diagnosi precoci, grazie alle ecografie polmonari, consentirono di «salvare vite», come riconoscono le tante persone che fermano Tagliaferri in chiesa, tanto che gli è difficile raggiungere la prima panca, dove lo attendono la moglie Paola e i due figli Alberto e Carlo.

La consegna nell’ambito del Concerto di San Fiorenzo offerto dalla Corale Città di Fiorenzuola

La Corale di Fiorenzuola, insieme al Coro Verdi di Ostiglia e sotto la direzione del Maestro Giovanni Chiapponi, ha donato al pubblico raccolto in Collegiata, la Misa Criolla di di Ariel Ramirez, unendo il lirismo della musica sacra e la forza trascinante dei ritmi nativi della tradizione popolare latino americana. La Messa Creola è considerato il capolavoro della musica sacra latino americana, composto nel 1964 e diventato un inno alla pace.