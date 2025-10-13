A Cesare Magna Vacca la borsa di studio Molinelli

È Cesare Magna Vacca il destinatario della seconda edizione della borsa di studio Ginetto Molinelli. Al giovane, 29 anni con all’attivo due lauree di cui l’ultima in Università Cattolica a Piacenza, conclusa con una tesi in Organizzazione della vendemmia e certificazione di qualità in un’azienda cooperativa che gli è valsa un 110 e lode, nell’ex cinema Smeraldo è stato consegnato il premio in memoria del viticoltore di Ziano, spentosi lo scorso anno.

Il premio è stato voluto anche quest'anno dal gruppo di amici con cui Molinelli, spentosi a 59 anni, aveva frequentato la facoltà di Agraria, oggi facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. «Molinelli è sempre stato un grande innovatore - ha sottolineato il preside di facoltà Pier Sandro Cocconcelli - Questo premio, voluto dagli amici, va nel senso di investire sui giovani».