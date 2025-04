La piscina di Castel San Giovanni riapre il primo giugno

La società Infinity srl di Sarmato gestirà ancora per tre anni la piscina comunale di Castel San Giovanni. La società, che dal 2022 gestisce gli impianti natatori di via Mulini, si è infatti aggiudicata il bando che le dà diritto a continuare a farlo per altri tre anni. La struttura è composta da piscina scopribile e le piscine scoperte, di lato a villa Braghieri.

Nel frattempo, si prepara già la stagione dei tuffi. Da primo di giugno, tempo permettendo, l'impianto estivo aprirà i battenti. "Il primo giugno – dice il gestore, Maurizio Bertolotti – avremo l’open day gratuito in vista dei centri estivi".

Oltre ai centri estivi verranno riconfermate tutte le attività come i corsi di nuoto, acquagym, hydrobike che già venivano proposti. A fine aprile si concluderà invece il corso che abiliterà una ventina tra ragazze e ragazzi all'attività di assistente bagnante.