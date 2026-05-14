Ortaggi, peonie, porcellane e la tavola diventa un giardino

Cavoli viola, cavoli verza, melanzane, zucchine, piselli e poi ancora mazzetti di camomilla e peonie rosa. Sono gli elementi che Barbara Bocediha utilizzato per addobbare le sue elegantissime e soprendenti tavole, durante l’edizione appena conclusasi di Orticola. Bocedi ha esposto, all’interno dello stand di Giardino Antico, all’ultima edizione della mostra mercato di piante, fiori e frutti antichi tenutasi a Milano. Filo conduttore dello stand è stato “Apparecchiare la Natura". Un tema che Bocedi, titolare di un B&B a Vicobarone di Ziano, ha interpretato mettendo a tavola tutto ciò che di meglio la natura offre in questo ultimo scorcio di primavera.