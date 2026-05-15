Raviolini al Nero di Pecorara, tartufo protagonista a TuttoFood

Il tartufo Nero di Pecorara de.co è stato protagonista a TuttoFood. Durante il maxi evento dedicato all’agroalimentare che a Fiera Rho Milano ha chiuso i battenti, grazie al connubio con il Pastificio Groppi sono stati presentati i raviolini al Nero di Pecorara. A prepararli, sotto gli occhi delle migliaia di visitatori che hanno visitato lo stand, è stato lo chef gentleman Michele Mauro, «ambasciatore» del Nero di Pecorara. A decretare il successo dell’inedito connubio è stato l’apprezzamento dei visitatori, che per primi hanno assaggiato i raviolini al Nero di Pecorara. «Siamo orgogliosi di questo progetto» dice il sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini, presente in fiera a Milano insieme al consigliere comunale Carlo Fontana. «Il nostro tartufo è al centro di una preziosa attività di tutela e valorizzazione, grazie alle associazioni dei tartufai, all’opera di Ranca Tartufi e agli esercenti del territorio»