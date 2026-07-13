Battaglia del Brugneto, Foti attacca i sindaci: «Contestino piuttosto Genova e il Pd»

Più che manifestare alla diga del Brugneto per constatare una situazione «nota a tutti», i sindaci piacentini dovrebbero rivolgere le proprie proteste verso Genova e verso il Partito democratico ligure, che «continuano a ostacolare» un’intesa destinata ad aumentare i rilasci d’acqua verso il territorio piacentino. È la posizione espressa dal ministro piacentino Tommaso Foti, che interviene con toni critici nel dibattito apertosi dopo la mobilitazione organizzata dai primi cittadini della Valtrebbia a Torriglia.

Secondo Foti, la bozza di accordo sul rilascio in Trebbia dell’acqua condivisa tra i presidenti delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna e il segretario generale dell’Autorità di Bacino rappresenta «un risultato che il territorio dovrebbe sostenere con convinzione». L’intesa, ricorda il ministro, prevederebbe «4 milioni di metri cubi di rilascio d’acqua, più altri 4 milioni in caso di comprovata emergenza», superando sia quanto stabilito dal decreto interministeriale del 1962 e dal successivo provvedimento del 1987, che fissavano il rilascio a 2,5 milioni di metri cubi, sia il protocollo del 2013, che consentiva un ulteriore rilascio fino a 1,5 milioni di metri cubi esclusivamente in situazioni di emergenza.