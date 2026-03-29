Instagram, clienti e “km 0” due corsi gratuiti a Bobbio

In un momento in cui comunicazione, qualità dei prodotti e attenzione al territorio fanno la differenza, la formazione diventa uno strumento decisivo per chi lavora – o vuole lavorare – nel turismo, nel commercio, nella ristorazione e nell’agroalimentare. È con questo obiettivo che a Bobbio vengono proposti due corsi gratuiti di 24 ore, pensati per offrire competenze concrete e immediatamente spendibili, capaci di unire innovazione e tradizione.

L’iniziativa, finanziata da Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi europei, è promossa dall’associazione Ex Studenti del San Colombano, dal Comune di Bobbio e dall’Unione dei Comuni della Valtrebbia e Valluretta, con la collaborazione della scuola di formazione Tutor. Entrambi i percorsi si svolgeranno a Bobbio, in municipio, e rientrano in un progetto più ampio di formazione permanente a sostegno dello sviluppo della Valtrebbia.

Il primo corso, il 13 aprile, è dedicato alla gestione del cliente attraverso i servizi digitali.