Cortemaggiore, don Arrisi entra come nuovo parroco

Si va ad inaugurare una nuova fase della comunità pastorale, che coinvolge Cortemaggiore, Besenzone e San Pietro in Cerro. Così Adriano Cevolotto, vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio, ha presentato don Fausto Arrisi, nominato parroco di Cortemaggiore, e i sacerdoti nominati collaboratori don Franco Cattivelli (anche vicario parrocchiale) e don Adamo Affri, cappellano del carcere di Piacenza.

«È una scelta che vuole anticipare il domani che è già adesso. Il numero dei sacerdoti che si sta riducendo - ha continuato Cevolotto in una basilica di Cortemaggiore gremita - impone un modo diverso di essere presenti e sempre più la collaborazione con diaconi e laici sarà cifra di corresponsabilità con cui le parrocchie verranno prese in carico e in cura. Bisogna dunque lasciare il confronto con ciò che è stato. È il tempo di qualcosa di nuovo. Evitiamo protagonismi e campanilismi. Ogni chiamata implica il lasciare un passato, dei legami. Lasciare costa, ma è anche fondamentale per trovare, per avere il cuore libero».

La processione di autorità civili, militari e religiose è stata accompagnata dal corpo bandistico “La Magiostrina” e accolta in chiesa dal coro parrocchiale: canto e musica hanno arricchito l’intera cerimonia. Ad accogliere i sacerdoti anche i sindaci Carlo Filiberti di Besenzone, Stefano Boselli di San Pietro in Cerro, Riccardo Sparzagni di Podenzano e Luigi Merli di Cortemaggiore che ha dato il benvenuto dichiarando: «La nostra comunità vuole essere la vostra casa. Qui troverete collaborazione, supporto, sostegno, amicizia e condivisione di valori».