Cortemaggiore, un maresciallo donna al comando

Ha 27 anni, è nata a Treviso anche se ha vissuto sin da piccola in provincia di Napoli (a Villaricca), e dal primo ottobre ha preso servizio a Cortemaggiore. Sì, perché Antonella Marzano, maresciallo dei carabinieri, è la prima donna a comandare una stazione dell'Arma nel territorio assegnato al comando provinciale di Piacenza. Un po' di curriculum. Nel 2017 ha conseguito il diploma superiore in lingue straniere avendo frequentato il Liceo Linguistico ed è in possesso delle certificazioni linguistiche JFLT in lingua inglese e spagnola. Ha poi conseguito la laurea triennale di primo livello in economia aziendale all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Arruolata nell'Arma il 6 novembre del 2020, sempre nel 2020 ha vinto il concorso per allievi marescialli e ha iniziato a frequentare il corso triennale a Firenze, conseguendo la laurea triennale in scienze giuridiche della sicurezza nel 2023; nel luglio 2023 è stata assegnata alla Stazione di Piacenza Principale che ha sede in via Beverora. Dal 1° ottobre 2025 è stata trasferita alla stazione di Cortemaggiore quale comandante, prima comandante donna delle 29 stazioni carabinieri che dipendono dal Comando Provinciale di Piacenza.