Diplomata ed emigrata negli Usa, torna al liceo Gioia 70 anni dopo

Si era diplomata al liceo Gioia nel 1954, Maria, e subito dopo, nello stesso anno, assieme alla madre Laura, vedova con tre figli (che era nata a New York da genitori emigrati negli Usa) aveva preso la nave per andare negli Stati Uniti. Un ritorno per sua madre, sulle orme di quel primo sbarco della famiglia nella Grande Mela dove si era edificata un’impresa di organi musicali.

Maria Lusitani era nata e abitava a Podenzano, e a bordo della littorina si era recata, ancora giovanissima, ogni giorno, dal paese della Valnure al liceo di viale Risorgimento, a Piacenza. Nell’istituto vicino, il Romagnosi, andavano a scuola i suoi due fratelli, Antonio e Joseph. Due giorni fa, Maria, 88 anni, con la sua numerosa famiglia, è tornata al suo liceo, dopo oltre 70 anni di vita. Ad accoglierla la dirigente, Cristina Capra, e le insegnanti.