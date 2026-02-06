Donna scippata della borsetta nel parcheggio del supermarket

Una donna di 69 anni è stata strattonata da uomo a bordo di un motorino nel parcheggio del supermercato Lidl di Castelsangiovanni. La donna è caduta a terra, mentre l'uomo, incappucciato, le ha preso la borsa da cui è riuscito a rubare 150 euro per poi scappare a tutta velocità in sella al motorino. Per fortuna la donna non ha riportato ferite gravi, se non una gran botta a una gamba. Di grave c’è il fatto, accaduto alle 9 di mercoledì mattina, ai danni di una pensionata che il giorno prima aveva ritirato 150 euro dalla sua pensione. "Pioveva e nel parcheggio non c'era nessuno - racconta la donna - . Io sono uscita con l'ombrello e la borsa della spesa". A quel punto che un uomo con un passamontagna a bordo di un motorino le si è avventato contro. L'uomo l'ha strattonata per sfilarle la borsa. Mentre la donna è caduta a terra lui ha preso i soldi dalla borsa. "Tutto è successo in pochi secondi racconta la pensionata -. Io mi sono ritrovata per terra e dopo poco lui è scappato e mi ha rilanciato indietro la borsa senza più i soldi".