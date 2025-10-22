Dormitorio clandestino nell'ex Laboratorio Pontieri

Non è il primo caso, non sarà l’ultimo. Nell’ex Laboratorio Pontieri spunta un altro quartierino-dormitorio clandestino. La mappa di una Piacenza “dark”, sia detto con rispetto per chi non ha un letto, si va allargando. Nessun rispetto ovviamente, ma anzi, se invece di fornire un giaciglio, certi spazi urbani diventano centrali di microcriminalità per spacciatori. Comunque sia, bisogna guardarci dentro.

La gente che abita nei dintorni di viale Maculani, via Ercole, via Balsamo, non nasconde una certa preoccupazione. E giusto ieri mattina è intervenuto il nucleo anti degrado della Polizia Locale e ha verificato il punto dove è facile accedere all’interno. «Oggi stesso è fissato un incontro con altri uffici comunali - conferma Mirko Mussi, comandante della Polizia Locale - per condividere azioni e strategie».