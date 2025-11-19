Fiera dei Vini, a Piacenza Expo 280 cantine

Sarà molto di più di una semplice esposizione di prodotti di qualità, un vero momento di confronto per cercare di salvare una realtà fondamentale per l'enoturismo locale. La Fiera dei Vini torna a Piacenza Expo da sabato 22 a lunedì 24 novembre, trasformando il quartiere fieristico di Le Mose in una cittadella del vino e dei sapori. Per tre giorni i visitatori potranno gustare eccellenze italiane e internazionali grazie alla presenza di ben 280 aziende vitivinicole. 41 saranno piacentine, 13 delle quali fanno parte del Consorzio di Tutela Vini Doc Colli Piacentini, un'occasione per fare squadra in vista dell'assemblea del prossimo 10 di dicembre con l'obiettivo di evitare la chiusura e avviare una possibile ripartenza. «Potremo confrontarci ancora e non perdere il sistema che abbiamo tuttora in essere. C'è tempo fino al 10 dicembre, non è molto, ma se ci si muove insieme potrebbe nascere qualcosa di positivo, facciamo tutti gli scongiuri del caso visto che probabilmente ci sarà qualcosa di definitivo solo a fine anno, ma sarebbe davvero una follia se il Consorzio dovesse chiudere» il commento del vicepresidente del Consorzio Stefano Pizzamiglio.