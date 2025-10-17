Borgonovo, morto operaio caduto da un'impalcatura

E' morto l'operaio che, a quanto si è appreso dalle prime informazioni, sarebbe caduto da un'impalcatura in un'azienda nella zona artigianale di Borgonovo. Si tratta di un uomo di 53 anni, di origine italiana, residente in Valtidone. Sul posto i carabinieri oltre alla Croce rossa e all'automedica del 118. In un primo momento è stato chiamato anche l'elicottero ma successivamente non è stato fatto alzare in volo.