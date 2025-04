I campioni di robotica al concorso in Florida

Una boa in grado di autoposizionarsi in modo tale da non danneggiare i fondali marini. È l'idea green, tradotta in pratica tramite la costruzione di un mini robot, grazie a cui 10 super studenti del liceo Volta di Castelsangiovanni con il "pallino” delle nuove tecnologie si sono guadagnati la finale internazionale dell'edizione 2025 della First Lego League, campionati di robotica. Finale che, dal 24 al 28 giugno, li farà volare dritti a Daytona Beach, in Florida, dove si troveranno a competere con studenti da tutto il mondo. La trasferta oltreoceano però costa parecchio, motivo per cui parte ora la corsa a trovare sponsor.

A Daytona Beach voleranno Lavinia Achimov, Leonardo Gazzola, Edoardo Gatti, Giacomo Lavelli, Matteo Righi, Micol Bruciamonti, Vittorio Salicelli, Anna Fontanella, Jasmeen Kaur, Marco Magnani. Ci saranno anche i tutor Alessandro Maggi, Edoardo Costa e Ivan Faletti con le insegnanti Bassi, Martina Losi, Clara Maffezzoni. Davanti alla giuria delle finali internazionali (non è la finale mondiale che si terrà invece a Houston in Texas) studenti e studentesse del liceo (scienze applicate, scienze applicate quadriennale e scienze umane) dovranno presentare sia il progetto tecnico che l'applicazione pratica, e cioè il robot.