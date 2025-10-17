L'omaggio dell'Arma ai carabinieri caduti a Verona

Alle 9 di questa mattina, presso la caserma Paride Biselli, sede del Comando provinciale carabinieri di Piacenza, si è tenuto un momento di raccoglimento in onore dei carabinieri uccisi da una esplosione il 14 ottobre scorso, mentre erano impegnati in una attività di servizio in Castel d’Azzano (VR).

Alla presenza del prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani e di una rappresentanza dei carabinieri dell’intera provincia piacentina, la bandiera europea e quella italiana che sovrastano l’ingresso della caserma, sono state issate a mezz’asta. Successivamente, il colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dei carabinieri ha letto la toccante lettera che il comandante generale dell’Arma, generale C.A. Salvatore Luongo ha voluto, in un così triste frangente, indirizzare a tutti i suoi carabinieri.

Il prefetto ha, nella circostanza, sottolineato il senso del dovere che sempre connota l’agire dei carabinieri ed il rischio a cui, in maniera consapevole e coraggiosa, vanno incontro nel quotidiano servizio. Nella circostanza ha altresì evidenziato come i militari coinvolti nell’esplosione, soccorrendo gli stessi aggressori, abbiano dimostrato straordinaria umanità.

Infine, ad accompagnare il commosso raccoglimento di tutti i presenti e a sottolineare la solennità del momento, le note del Silenzio.