Oltre cento nuovi iscritti ai corsi della Croce Bianca

La comunità piacentina ha risposto con un'ampia partecipazione di pubblico alla serata di presentazione del nuovo corso per volontari di ANPAS Croce Bianca. Gli iscritti sono oltre un centinaio e sono suddivisi su cinque percorsi formativi: secondo soccorritore per ambulanza, autista mezzi di trasporto sanitario e/o di emergenza; autista auto e pulmini, operatore di Protezione civile interno e operatore di sala radio.

Il presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca, Sandro Miglioli ha ringraziato la platea per la partecipazione numerosa alla serata di presentazione e ricordato l'importanza del volontariato nel Terzo settore. Miglioli ha ricordato gli anni difficili del coronavirus e il lavoro fondamentale delle volontarie e dei volontari durante la pandemia: “Molti hanno pagato caro il loro impegno a favore del prossimo”, ha affermato il presidente Miglioli, ricordando l'ex direttore sanitario di Croce Bianca, Ubertino Testa, prematuramente scomparso nel 2020 in seguito al covid, elogiandone l'operato e l'impegno umano. “Il corso per i nuovi volontari - ha aggiunto Miglioli - è un percorso serio e impegnativo ma ricco di soddisfazioni. Abbiamo bisogno di tutti voi e speriamo di ritrovarvi al termine dei percorsi di formazione per accogliervi nella grande famiglia di Croce Bianca”.

Il coordinatore delle Emergenze di ANPAS Croce Bianca e Coordinatore Provinciale ANPAS Paolo Rebecchi ha espresso soddisfazione per la forte risposta della comunità piacentina alla serata di presentazione del nuovo corso di Croce Bianca: “Siamo estremamente soddisfatti di vedere stasera una così ampia partecipazione di pubblico e speriamo sia di buon auspicio per il futuro. I numeri delle adesioni sono in crescita e finalmente possiamo dire di essere tornati ai tempi pre-covid ”Alla serata di presentazione dei nuovi corsi - all'auditorium intitolato al professor Carrara, in via Emilia Parmense, 19 - hanno partecipato numerosi ospiti, tra i quali il coordinatore del 118, Stefano Nani, il quale ha ricordato il percorso svolto in Croce Bianca come volontario e l'emozione di ritrovarsi dopo tanti anni dove tutto è iniziato: “La pandemia da covid-19 aveva spento l'entusiasmo di intraprendere il percorso per diventare volontari del soccorso. Oggi - grazie anche all'impegno di Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas Piacenza e del Direttivo di Croce Bianca - questo entusiasmo è tornato e questa sala gremita ne è la testimonianza”.

Ad evidenziare il ruolo di Croce Bianca sul territorio e la piena sintonia con le istituzioni locali, è stato il vicesindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni, che ha elogiato “il valore grande delle volontarie e dei volontari, per il servizio che svolgono a favore della comunità e per la presenza costante sul territorio. Croce Bianca - ha concluso - è patrimonio della città”. Il maresciallo Salvatore Russo (Carabinieri di Piacenza) ha portato i saluti del colonnello Pierantonio Breda (Comandante Provinciale Carabinieri di Piacenza) ed evidenziato l'importanza del volontariato nella comunità e nelle nuove generazioni, “che hanno l'occasione di intraprendere un'esperienza di valore per il proprio futuro e per il bene della collettività”. Accanto a lui, il tenente colonnello Giuseppe Spezzaferro (Guardia di Finanza di Piacenza) ha ricordato l'impegno comune a favore del prossimo: “Chi indossa una divisa è spinto dagli stessi valori e dall'impegno nel servire chi ne ha bisogno” - ha affermato, portando i saluti del colonnello Massimo Amadori (Comando provinciale Guardia di Finanza di Piacenza).

Durante la serata di presentazione del corso, il coordinatore provinciale di ANPAS Piacenza e membro del Direttivo nazionale, Paolo Rebecchi ha raccontato la storia di Croce Bianca e illustrato la sua evoluzione dal 1906 ad oggi, soffermandosi sui servizi – oltre 15mila – che vengono erogati ogni anno sul territorio piacentino. “Croce Bianca è stata la prima Associazione di volontariato a dotare i propri mezzi di DAE”, ha evidenziato Rebecchi che ha poi sottolineato “l'impegno dei volontari non solo nelle emergenze ma anche nei trasporti ordinari, nelle attività di Protezione civile, e in supporto alle manifestazioni”. La coordinatrice dei volontari e dei turni di ANPAS Croce Bianca, Alessandra Grana ha presentato i cinque moduli formativi, ricordando la necessità di formare nuovi volontari in supporto alle crescenti richieste del territorio, nei servizi di: soccorso in emergenza, trasporti ordinari, Protezione civile, autisti e operatori di sala radio. Il coordinatore della formazione di ANPAS Croce Bianca, Matteo Ghizzoni ha evidenziato la possibilità - per chi lo volesse - di partecipare ad uno o più percorsi contemporaneamente mentre la responsabile dell'Ufficio Volontari, Renata Chiodaroli ha spiegato le modalità di compilazione delle domande di iscrizione e invitato i corsisti alle successive lezioni. Le lezioni si svolgono nelle serate di lunedì e mercoledì a seconda della tipologia di percorso formativo attivato dagli aspiranti volontari con alcuni sabati.

E' possibile presentare domanda di iscrizione ancora per pochi giorni, entro mercoledì 22 ottobre. Per informazioni e iscrizioni sui corsi contattare il numero: 0523 614422 oppure per richieste tramite WhatsApp, scrivere al numero 348 7018759