Pioggia di medaglie per la Martial Tao di Castelsangiovanni

Per gli atleti della scuola di arti marziali Martial Tao di Castelsangiovanni la stagione sportiva si è chiusa con una pioggia di medaglie. Gli atleti capitanati dall’istruttore Marco Andolfi hanno portato a casa 7 medaglie d’oro conquistate nel judo in varie competizioni nazionali e 5 cinture nere proclamate nel judo e nella difesa personale. "Quest’ultima disciplina – dice Andolfi - vede una sempre maggiore partecipazione del pubblico femminile, anche grazie ai vari corsi dedicati alle donne e ai giovani per contrastare la violenza di genere e il bullismo".