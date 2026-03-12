Liberta - Site logo
Ponte sul Nure, riapertura prevista per giovedì 19 marzo

Sono iniziate le prove di carico sulla struttura

Marco Vincenti
Marco Vincenti
|1 ora fa
Ponte sul Nure, riapertura prevista per giovedì 19 marzo
1 MIN DI LETTURA
E' praticamente certo che il ponte sul Nure riaprirà giovedì 19 marzo. La notizia arriva dalla riunione in videoconferenza organizzata dalla Prefettura di Piacenza con vertici Anas. 
Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo sono iniziate le prove di carico sulla struttura, che andranno avanti fino a sabato.

