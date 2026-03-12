Ponte sul Nure, riapertura prevista per giovedì 19 marzo
Sono iniziate le prove di carico sulla struttura
Marco Vincenti
|1 ora fa
E' praticamente certo che il ponte sul Nure riaprirà giovedì 19 marzo. La notizia arriva dalla riunione in videoconferenza organizzata dalla Prefettura di Piacenza con vertici Anas.
Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo sono iniziate le prove di carico sulla struttura, che andranno avanti fino a sabato.
