Salvata dal macello, l'asinella ora compie 33 candeline

Esistono incontri che ti cambiano la vita. Il destino di Isotta, allora giovane asinella in un recinto in Alta Valtrebbia, dalle parti di Marsaglia, assieme a venti puledri, era già scritto. Finire al macello. Era destinata alla tavola, insieme alla polenta, nelle sagre di paese. Lui la vide, di passaggio per caso in quell’Eden delle meraviglie che è l’altavalle del Trebbia. Era timida, a disagio. All’angolo. Aveva anche un nome, scritto sul suo “passaporto”, ma quasi sicuramente nessuno l’aveva mai chiamata per nome. Un fantasma. Accadeva 28 anni fa. Mirco Belloni, originario di San Nicolò, non volle più staccare gli occhi da quelli dell’asinella. Oggi Isotta (così fu chiamata) vive sulle colline di Vernasca e a maggio compirà 33 anni.