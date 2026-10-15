A Monticelli riapre l’ufficio postale: ora si può richiedere anche il passaporto

Riapre l’ufficio postale di Monticelli d’Ongina e porta con sé una novità importante per i cittadini: la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto senza doversi recare in questura. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede di via Ernesto Pasquali, che torna operativa con ambienti rinnovati e nuovi servizi della pubblica amministrazione.

L’intervento rientra nel progetto Polis di Poste Italiane, pensato per ampliare i servizi disponibili nei comuni con meno di 15mila abitanti, evitando ai residenti di doversi spostare nei centri più grandi per sbrigare alcune pratiche burocratiche.

Tra le principali novità c’è proprio il servizio passaporti: i cittadini possono presentare la documentazione direttamente allo sportello postale per richiedere il rilascio o il rinnovo del documento, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Nella sede sono inoltre disponibili i certificati anagrafici e diversi servizi dell’Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M, che riporta le informazioni relative al trattamento pensionistico.

Anche gli spazi sono stati completamente rinnovati, con nuovi arredi, un sistema di illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni per migliorare l’accessibilità. Sono stati realizzati una corsia dedicata alle persone ipovedenti e uno sportello ribassato, per facilitare l’utilizzo dei servizi anche a chi ha difficoltà motorie.

L’ufficio postale di Monticelli d’Ongina riprende il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Il progetto Polis punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli comuni in punti di accesso anche ai servizi pubblici, rafforzando la presenza di presìdi sul territorio.