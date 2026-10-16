A Vernasca municipio nuovo ma senza telefono: Tim non risponde da aprile

Il Comune di Vernasca è irraggiungibile al telefono. A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova sede, in programma domenica 18 ottobre alle 16 durante TartuFéra, il numero fisso 0523-891225 risulta staccato.

«Tim non risponde da aprile, e se un cittadino chiama nessuno risponde», denuncia il sindaco Gian Luigi Molinari. Da sette mesi il Comune scrive a Tim per segnalare il trasferimento degli uffici da via Marconi alla storica sede di via Sidoli, riaperta dopo i lavori iniziati nel 2023, ma ottiene solo contatti con i call center. Risolto invece con Lepida lo spostamento delle linee internet. Il municipio rientra nella convenzione Intercent-ER, e Molinari annuncia che la prossima settimana partirà l’iter per la diffida, con segnalazioni alle autorità competenti: «Ravvisiamo un’interruzione di pubblico servizio».

Il 2026 a Vernasca è già segnato da guasti a fibra e reti mobili. «Sulla montagna si fanno solo chiacchiere. Deve occuparsene la politica nazionale».