A1, chiusure notturne tra Piacenza e Basso Lodigiano: ecco i tratti interessati

Notte di chiusure sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra il Basso Lodigiano e il Piacentino. Per consentire l'esecuzione di lavori, diversi tratti e svincoli resteranno interdetti al traffico fino alle 5 di mercoledì 28 ottobre.

Chiusi gli ingressi di Piacenza Sud e Basso Lodigiano

Le entrate autostradali di Piacenza Sud e Basso Lodigiano sono chiuse in entrambe le direzioni. Per gli automobilisti diretti verso Milano viene consigliato l'ingresso a Casalpusterlengo, mentre chi deve viaggiare verso Bologna può utilizzare quello di Fiorenzuola.

Due tratti autostradali interdetti

In direzione Milano è chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, a partire dal chilometro 49,7. Per chi viaggia verso Milano è consigliato l'ingresso a Casalpusterlengo.

In direzione Napoli-Bologna è invece chiuso il tratto tra il bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Fiorenzuola, a partire dal chilometro 55,8. In questo caso l'ingresso alternativo consigliato è Fiorenzuola.

Tutte le chiusure, comunicate nella serata di martedì 27 ottobre, sono previste fino alle ore 5 del mattino successivo. Si raccomanda agli automobilisti di verificare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.



Area di servizio Arda Ovest

L'area di servizio Arda Ovest e' chiusa dalle 20 di sera alle 5 del mattino da mercoledì 28 ottobre a giovedì 29.