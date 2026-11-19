Apriamo il rubinetto e riempiamo un bicchiere. Cosa beviamo? L'acqua è un elemento essenziale per la nostra esistenza, tanto che è stata inserita nella piramide alimentare e riconosciuta come vero e proprio alimento, essenziale per le funzioni vitali e per l'idratazione.

L'acqua è un ingrediente trasversale spesso sottovalutata. Quello che sembra l'elemento più semplice della nostra vita quotidiana in realtà rappresenta un mondo molto più complesso. E la domanda sorge spontanea: quella che beviamo, mettiamo in tavola o utilizziamo per cucinare è sicura? E conosciamo gli obblighi e le normative a cui, anche noi semplici cittadini, dobbiamo attenerci?

Del tema se ne occupa la trasmissione "Star bene – i giovedì della medicina" condotta dalla giornalista Marzia Foletti in onda questa sera alle 21.00 su Telelibertà (canale 76 e on demand sul sito www.liberta.it ). L'acqua che arriva nelle nostre case è potabile e sottoposta a controlli, ma quanto sappiamo della sua qualità? E soprattutto siamo sicuri che quella che esce dall'acquedotto sia la stessa che arriva nel nostro bicchiere?

Domande a cui risponderanno gli ospiti della puntata: Silvia Rancati, Direttrice generale di Decalacque, Simone Marelli, Direttore scientifico del Laboratorio Biovet, Francesco Matteo Curatolo, Biologo Nutrizionista, Ricercatore e Dottorando in Agri-Food System presso UCSC di Piacenza e il Professore Luigi Cavanna, Primario Area Medica / Oncologia della Casa di Cura Piacenza.

Forse non tutti sanno che sulla qualità dell'acqua incidono molti fattori tra cui la geologia del territorio, le attività agricole e industriali e le condizioni delle falde. Far bollire l'acqua tra l'altro non è sufficiente a eliminare le sostanze indesiderate. La puntata è realizzata in collaborazione con Decalacque. Regia e produzione sono affidati a Filippo Adolfini e Alessandra Colpo.