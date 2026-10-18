Addio a Giorgio Cavazzuti: l'avvocato che difendeva gli inquilini e amava la politica
Il legale piacentino è mancato improvvisamente a 80 anni. Già assessore comunale e storico legale del Sunia, fu tra i fondatori del primo studio associato di Piacenza.
Paolo Marino
|1 ora fa
L'avvocato Giorgio Cavazzuti
È morto a 80 anni Giorgio Cavazzuti, avvocato piacentino, già assessore comunale nella giunta Trabacchi e storico legale del sindacato degli inquilini Sunia. Si è spento improvvisamente a Ravenna, dove era ricoverato per accertamenti, accompagnato dalla moglie Vanna.
Laureato in Giurisprudenza a Parma, aveva iniziato la carriera nel 1974, dopo un'esperienza come segretario comunale a Farini. Fu tra i fondatori del primo studio legale associato di Piacenza, insieme ad Alessandro Miglioli, Augusto Gruzza, Giacomo Belzini e Paolo Fiori.
Specializzato in diritto amministrativo, aveva seguito numerose cause a tutela degli inquilini, confrontandosi anche con gli avvocati Filiberto Capra e Corrado Sforza Fogliani. Era stato inoltre consulente di enti pubblici e membro del Comitato dei Garanti di Legacoop Emilia Ovest.
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