Albasi (Pd): «Sicurezza per il nostro territorio, così lavoro in Regione»

«La sicurezza del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico sono questioni fondamentali per il futuro della provincia di Piacenza, in particolare per le nostre aree interne e montane. Fin dall’inizio del mio mandato seguo con grande attenzione questi temi, mantenendo un confronto costante con le amministrazioni locali, gli uffici territoriali competenti, la Giunta regionale e la sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini. I risultati di questo lavoro collettivo si traducono in investimenti importanti, che interessano numerosi comuni piacentini e che vogliamo continuare a rafforzare». Così il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd) fa il punto sui principali interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico nel piacentino.

Nel solo 2026 è prevista l’ultimazione di una trentina di interventi per oltre 7,6 milioni di euro. Tra questi figurano 2,5 milioni di euro di fondi europei destinati a tre importanti interventi: 950mila euro sul fiume Trebbia a Bobbio, per la difesa della sponda a protezione dell’area artigianale; 750mila euro a Caorso, per il ripristino della chiavica sul torrente Riglio; 800mila euro lungo il torrente Nure, nel tratto montano tra Pontedellolio e Ferriere. A queste risorse si affiancano oltre 3 milioni di euro derivanti dalle ordinanze di Protezione civile e più di 2 milioni di fondi regionali».

«Questi numeri dimostrano che la Regione continua a investire nella difesa del territorio, sia attraverso grandi opere strutturali sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ proprio quest’ultimo aspetto che considero importante: non possiamo limitarci a intervenire dopo le emergenze, ma dobbiamo rafforzare sempre di più la prevenzione, la manutenzione dei corsi d’acqua e la cura dei versanti, soprattutto nelle nostre vallate».