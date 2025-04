All'ospedale di Castelsangiovanni il reparto di comunità

Entro giugno l'ospedale di Castelsangiovanni sarà dotato di un reparto aggiuntivo. Si tratta di un Osco, ospedale di comunità della Valtidone, dotato di 20 posti letto per ricoveri a cosiddetti a bassa intensità.. Un reparto “cuscinetto”, cioè, in cui ricoverare, fino ad un massimo di trenta giorni, pazienti dimissibili dall’ospedale ma che prima del rientro a casa hanno bisogno di un periodo di accompagnamento. Oppure ancora pazienti che provengono dal loro domicilio ma per cui il ricovero in ospedale non è appropriato.,

Il nuovo Osco sta per essere ultimato al piano terra, blocco A, dove prima aveva sede la medicina riabilitativa. I lavori, ormai agli sgoccioli, sono stati finanziati con 236 mila euro di fondi europei. Sarà una sort di anello intermedio tra ospedale e territorio.

"Non toglie nulla ai restanti servizi dell'ospedale" ci hanno tenuto a sottolineare il direttore del distretto di Ponente, Giuseppe Magistrali e tutti i vari responsabili che hanno illustrato il nuovo Osco ai sindaci del distretto. In passato da più parti era stata paventata cioè l'ipoesi che tutto il presidio ospedaliero venisse trasformato in un grande Osco. "Arricchisce l’offerta, aggiungendosi ai servizi che già oggi offre" ha sottolineato Valeria Trabacchi (direzione medica del presidio di Castello).