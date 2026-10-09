Alseno, auto finisce nel fosso di primo mattino lungo la Ss 10: feriti due giovani di 23 e 27 anni

Auto fuori strada all'alba ad Alseno, due giovani feriti e trasportati in ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina, lungo la Statale 9, via Emilia Est, in località Santa Maria Maddalena, nel territorio comunale di Alseno.

Per cause ancora da chiarire, una vettura con a bordo due uomini di 23 e 27 anni è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa in un fosso a lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell'ordine per prestare assistenza ai due occupanti e svolgere gli accertamenti sull'accaduto.

Entrambi i giovani hanno riportato ferite giudicate non gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Fidenza per ricevere le cure necessarie.

Resta da ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le circostanze che hanno provocato l'uscita di strada.