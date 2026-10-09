Astra compie 80 anni: nello stabilimento di Piacenza 800 dipendenti e 2mila veicoli prodotti ogni anno

Ottant'anni di storia industriale, circa 800 dipendenti e una produzione che raggiunge i 2mila veicoli pesanti all'anno. Sono i numeri dello stabilimento Astra di Piacenza, che celebra l'ottantesimo anniversario dalla fondazione con due appuntamenti dedicati alle istituzioni, ai lavoratori e alle loro famiglie.

La ricorrenza rappresenta anche l'occasione per fare il punto sull'attività di uno dei principali insediamenti manifatturieri del territorio piacentino, oggi parte del gruppo Leonardo e specializzato nella costruzione di mezzi destinati sia al settore civile sia a quello militare.

Le celebrazioni sono in programma oggi venerdì 9 ottobre, con un incontro istituzionale, e domenica 11 ottobre, quando lo stabilimento ospiterà un Family Day riservato ai dipendenti e ai loro familiari.

Dalle origini nel dopoguerra ai mercati internazionali

La storia di Astra comincia nel 1946, quando l'imprenditore piacentino Mario Bertuzzi fonda l'Anonima Sarda Trasporti.

L'attività, inizialmente legata anche alla riconversione dei mezzi militari del secondo dopoguerra, si sviluppa progressivamente nella progettazione e costruzione di veicoli industriali pesanti, destinati soprattutto a lavorare in condizioni particolarmente impegnative.

Dai primi autotelai BM ai grandi dumper da cantiere, fino agli attuali modelli della gamma HD, i veicoli prodotti dall'azienda hanno trovato impiego in miniere, grandi cantieri, dighe, gallerie e infrastrutture stradali.

La produzione è destinata anche ai mercati esteri, dal Medio Oriente all'Africa, dal Sud America al Sud-Est asiatico.

La crescita della produzione militare

Accanto ai tradizionali veicoli industriali, Astra ha sviluppato negli anni una presenza sempre più significativa nella produzione di mezzi logistici e tattici per le Forze Armate.

Oggi l'azienda fa parte di IDV Group, nell'ambito del gruppo Leonardo. Secondo i dati diffusi dalla società, sono circa 20mila i veicoli in servizio a livello internazionale, tra Europa, Medio Oriente, Africa, Sud America ed Estremo Oriente.

Particolarmente importante è il mercato europeo, con commesse destinate alle forze armate di Italia, Spagna e Romania, oltre a rapporti commerciali con Germania, Svizzera e Francia.

Investimenti nello stabilimento di Piacenza

Il sito produttivo di via Caorsana continua a essere al centro dei programmi industriali dell'azienda. Negli ultimi anni sono stati effettuati investimenti per rafforzare i processi produttivi, migliorare gli standard qualitativi e sviluppare nuove competenze tecniche, con particolare attenzione alle attività di saldatura.

Ulteriori interventi sono previsti nel settore della logistica, dove è in programma la realizzazione di un magazzino centralizzato, accompagnata da una riorganizzazione finalizzata a migliorare l'efficienza delle attività.

Lo stabilimento, con i suoi circa 800 addetti, rappresenta inoltre un riferimento per una rete di fornitori e aziende specializzate che collaborano alla produzione.

Domenica sarà la giornata clou

Le iniziative per gli ottant'anni culmineranno domenica 11 ottobre con il Family Day, un appuntamento dedicato alle diverse generazioni di lavoratori che hanno contribuito alla storia dello stabilimento.

Un'occasione per ripercorrere l'evoluzione dell'azienda, dalle prime attività del dopoguerra all'attuale produzione di veicoli civili e militari, e per mettere al centro le persone che lavorano nella fabbrica piacentina.