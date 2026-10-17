Ausl, i licenziamenti nel mirino della Cgil: «Il clima è pesante»
Altri due dirigenti amministrativi licenziati «senza preavviso». E diverse sospensioni a carico di lavoratrici e lavoratori. Fp Cgil solleva dubbi sulle modalità di costituzione e sull’operato dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Marcello Pollastri
|6 ore fa
L'ingresso dell'ospedale di Piacenza
Altri due dirigenti amministrativi licenziati «senza preavviso», dopo i quattro provvedimenti di espulsione delle scorse settimane che avevano interessato personale dirigente. E ancora, diverse sospensioni a carico di lavoratrici e lavoratori.
Si aggrava il quadro dei procedimenti disciplinari all’interno dell’Azienda Usl con i primi provvedimenti già impugnati da alcuni lavoratori coinvolti. Nonostante le rassicurazioni della dg Paola Bardasi (vedi Libertà di ieri), sulla vicenda interviene ora la Fp Cgil, sollevando pesanti dubbi sulle modalità di costituzione e sull’operato dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd).
Il sindacato denuncia criticità che, a suo giudizio, riguarderebbero le garanzie difensive dei dipendenti, la trasparenza delle procedure e l’imparzialità dell’organismo chiamato a valutare le eventuali responsabilità.