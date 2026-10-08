Auto contromano provoca un incidente a Borgotrebbia: tre vetture coinvolte, ferito un 64enne

Un’auto contromano ha provocato un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre, a Borgotrebbia, alle porte di Piacenza.

Lo scontro si è verificato intorno alle 19.25 in via Trebbia, dove un veicolo che procedeva nella direzione sbagliata ha causato un incidente nel quale sono rimaste coinvolte altre due automobili.

Ad avere la peggio è stato uno degli automobilisti coinvolti, un italiano di 64 anni, che ha riportato diversi traumi e ferite. Le sue condizioni, pur richiedendo attenzione, non sono considerate gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le circostanze che hanno portato una delle vetture a percorrere la strada contromano.