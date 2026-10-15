Autostrade, chiude Piacenza Sud nella notte tra venerdì e sabato: tutte le deviazioni per A1 e A21

Chiusure notturne al casello di Piacenza Sud e lungo i raccordi tra A1 e A21. Dalle 22 di venerdì 16 ottobre alle 5 di sabato 17 ottobre sono previste modifiche alla circolazione per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. I provvedimenti interesseranno la complanare di Piacenza Sud (R49) e alcuni collegamenti autostradali, con deviazioni differenziate per auto e mezzi pesanti.

La principale novità per gli automobilisti piacentini riguarda il casello di Piacenza Sud, che resterà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Bologna. Chi deve raggiungere Bologna dovrà utilizzare il casello di Fiorenzuola. Per chi è diretto a Milano, invece, l'alternativa consigliata è Basso Lodigiano per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e Fiorenzuola per i mezzi pesanti.

Le limitazioni interesseranno anche i collegamenti tra A1 e A21. Chi percorre l'Autostrada del Sole provenendo da Bologna non potrà imboccare direttamente la complanare R49 verso Piacenza Sud, Brescia e Torino. Il percorso alternativo prevede di proseguire verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare in A1 in direzione Bologna, per poi raggiungere il raccordo con la R49.

Per chi proviene dalla A21, sia da Torino sia da Brescia, sarà invece chiusa l'immissione sulla complanare di Piacenza Sud in direzione Milano. Le deviazioni variano in base alla provenienza e al tipo di veicolo.

I mezzi pesanti diretti a Milano, provenienti da Torino o Brescia, dovranno utilizzare l'uscita di Cremona, percorrere la statale 10 e la provinciale 234 e rientrare in A1 a Casalpusterlengo. Per i veicoli leggeri provenienti da Torino è consigliata l'uscita di Piacenza Ovest, proseguendo lungo la SS10 e la SP234 fino all'ingresso in A1 a Basso Lodigiano. Per quelli provenienti da Brescia è previsto invece un percorso alternativo lungo la A21 verso Torino, per poi raggiungere la SS10 e la SP234 e immettersi in A1 a Basso Lodigiano.

Le chiusure rientrano nel programma di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale. Per informazioni aggiornate sulla viabilità è possibile consultare il sito autostrade.it, l'app di Autostrade per l'Italia oppure contattare il numero 803.111, attivo 24 ore su 24.